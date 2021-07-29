Дожди и грозы ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 30 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью преимущественно по центральным, днем по северным районам местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17°С, на севере +8, +13°C, днем +19, +24°С, на севере +14, +19°C.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +15, пасмурно, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, сильный дождь с грозой.

В Сортавале до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/diego_torres