Дожди и грозы обещают в Карелии

В Карелии 8 августа ожидаются дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +11, +16 градусов, днем – +14, +19 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, временами порывистый.

В Петрозаводске также прогнозируют грозу. Температура ночью +13, + 15 градусов, днем +18, +20 градусов. Ветер восточный, умеренный порывистый.

По данным gismeteo.ru, в Медвежьегорске 8 августа пасмурно, дождь, температура воздуха + 13, +17 градусов. В Олонце переменная облачность, сильный дождь, гроза, температура +16, +21 градус. В Костомукше переменная облачность, дождь, температура +12, +15.