07 августа 2021, 09:00
Погода

До плюс 23 градусов прогнозируется сегодня в Карелии

Днем в столице и по южным районам республики пройдут дожди

В Петрозаводске переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18, +20, рассказали в региональном Гидрометцентре. 

В Карелии переменная облачность. Днем по южным районам дожди, местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18, +23.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +20;

В Кондопоге днем +22;

В Медвежьегорске днем +23;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +23;

В Сегеже днем +22;

В Сортавале днем +23;

В Суоярви днем +22. (фото «Петрозаводск говорит»)

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