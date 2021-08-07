07 августа 2021, 09:00
До плюс 23 градусов прогнозируется сегодня в Карелии
Днем в столице и по южным районам республики пройдут дожди
В Петрозаводске переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18, +20, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность. Днем по южным районам дожди, местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18, +23.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +20;
В Кондопоге днем +22;
В Медвежьегорске днем +23;
В Олонце днем +21;
В Пудоже днем +23;
В Сегеже днем +22;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +22. (фото «Петрозаводск говорит»)