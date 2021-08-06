В субботу в Карелии будет дождливо

В субботу в Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +10, +12. Днем температура воздуха +18, +20, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам дожди, местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +3. Днем потеплеет до +18, +23.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +20;

В Кондопоге ночью +13, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +23;

В Олонце ночью +13, днем +21;

В Пудоже ночью +12, днем +23;

В Сегеже ночью +12, днем +22;

В Сортавале ночью +13, днем +23;

В Суоярви ночью +14, днем +22. (фото dexmac, pixabay.com)