Атлантический циклон принесет дожди в Петрозаводск

У жителей столицы Карелии еще есть возможность насладиться погожими деньками. Характер погоды начнет меняться в приближающееся воскресенье.

7 августа ожидается переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до +19, +20 градусов. Ветер восточный, скорость достигнет 4-9 м/с, порывы 15 м/с. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», осадки, связанные с атлантическим циклоном «Джеспер», начнутся либо поздно вечером в субботу, либо в воскресенье.

8 августа ожидается выпадение около 20 мм осадков, при августовской норме 81 мм, основная порция выпадет ночью. Ветер восточный, ночью и утром с порывами до 17 м/с, к вечеру воскресенья ветер успокоится, небо начнет проясняться, ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +16, +18 градусов. (фото markusspiske, pixabay.com)