Доверчивая петрозаводчанка лишилась 145 тысяч после беседы по телефону

Очередная жертва сотрудников службы безопасности банка в Петрозаводске лишилась крупной суммы. О мошенничестве в полицию сообщил муж 36-летней потерпевшей. Ей звонили несколько раз. В первый – лжесотрудник уточнил информацию по операциям по карте и предупредил о звонке коллеги для прояснения ситуации. Второй неизвестный сообщил о возможном списании средств с ее кредитки и предложил сохранить деньги, установив компьютерную программу.

Жительница карельской столицы загрузила программу на ноутбук, продиктовала номер устройства и пароль доступа к нему. По информации МВД, женщина предоставила доступ к своему компьютеру, не понимая, какие функции выполняет программа.

Под руководством злоумышленника она перевела с кредитной карты на дебетовую 145 тысяч, позвонила в банк и подтвердила операцию. При этом мошенник убедил жертву не сообщать оператору о звонке службы безопасности, так как это, по словам, незнакомца, поможет вывести на чистую воду нечестных работников банка.

Женщина также назвала коды доступа, после чего деньги испарились. Петрозаводчанка позвонила в банк, где ей подтвердили списание средств и сообщили, что так действуют мошенники.