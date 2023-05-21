Доступ к воде закрыли в Заозерье, бабушки перелезают через ограждение

После ремонта дороги в Заозерье по краям полотна установили ограждение, тем самым перекрыв доступ к воде для жителей Тихонаволокской улицы. Люди возмущаются в паблике «Заозерье Пронежья» ВКонтакте. Ведь водоснабжение в домах есть далеко не у всех, как и колодцы.

Фотографии своей 84-летней бабушки опубликовала Ульяна Галиева. На снимках видно, что пожилой женщине, инвалиду, приходится преодолевать барьеры, пытаясь принести воды.

- Эта проблема касается не только моей бабушки, в этом районе нет водоснабжения, у большинства пожилых людей нет колодцев во дворе. Доступ к озеру - это единственная возможность взять воду,

Она просит обратить внимание на ситуацию власти Карелии и Петрозаводска. На помощь местной администрации девушка не надеется.

Администрация Заозерского поселения обратилась с запросом в управление автомобильных дорог Карелии. Ответ обещали дать в 22 мая, в понедельник. // фото: Ульяна Галиева/ВКонтакте