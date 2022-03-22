Дорожный сезон близок, а контракты еще не подписаны

В этом году муниципалитеты региона получили из бюджета 292 млн рублей, но не везде, где требуется обновление автодорог, подписаны контракты с подрядчиками. Глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил последний срок для заключения всех договоров - 20 апреля. В ином случае средства будут возвращены в региональный бюджет или перераспределены среди других районов, отметил он.

До 1 апреля по программе «Стимул» планируют заключить контракты с подрядчиками на строительство двух дорог. Это автодорога общегородского значения в Костомукше, которая должна обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой порядка 100 участков для многодетных семей. И новая четырехполосная дорога протяженностью 1,28 км, которая станет продлением Лососинского шоссе от улицы Попова, где запланировано жилищное строительство. Работы на объекте начнутся в ближайшее время.

В мае планируется заключить контракты на реконструкцию мостов через реку Шуя на автодороге Кола-Шуйская, через реки Чална и Кутижма на автодороге Петрозаводск-Суоярви, а также на капитальный ремонт моста через реку Неглинка о республиканском центре. Работы рассчитаны на два года. Власти региона также надеются на получение дополнительного финансирования из федерального бюджета – сейчас готовятся заявки. Фото: gov.karelia.ru.