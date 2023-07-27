Дорожники приступили к ремонту двух улиц на Ключевой

Старый асфальт срезают на улицах Репникова и Сусанина в Петрозаводске. Рабочие также устанавливают новый бордюр. Работы также проходят на улице Радищева.

В районе Сулажгорского кирпичного завода обустроили обочины трех улиц – Подсочной, Кирпичной и Дружбы. Их заасфальтировали ранее. Кромку дорог приводят в порядок и на Птицефабрике.

Новый асфальт уложили и в Трудовом переулке, на улицах Старообрядческой и Повенецкой (от Лизы Чайкиной до дома №16, корпус 1 по Повенецкой).