«Дорогу на выживание» обработали реагентом после жалоб петрозаводчан

Коммунальные службы обработали реагентом дорогу-каток от кинологического центра в сторону дома-интерната для ветеранов после жалоб петрозаводчан и публикаций в СМИ.

Информация о том, что дорогу посыпали крошкой, появилась в группе «Живой Петрозаводск».

Ранее возмущенные петрозаводчане рассказали в паблике, что вода с этой дороги не уходит даже в теплое время года, а сейчас дорога ни разу не чистилась, песком не обработана:

«Раньше люди могли по ней гулять и ходить, как и планировала администрация. Сейчас это дорога на выживание!».

От гололеда в карельской столице страдают и птицы. На Онежской набережной утки неуклюже скользят по льду на тропинках. Видео балета пернатых на льду - здесь.

На заседании парламентского комитета по вопросам развития транспорта обсуждали вопрос о том, чем обрабатывать дороги зимой, чтобы снизить количество аварий и снизить негативное влияние на окружающую среду. Власти Петрозаводска хотят отказаться от подсыпки улиц и дорог Петрозаводск песко-соляной смесью и перейди на альтернативные виды противогололедных материалов. По подсчетам администрации, если использовать раствор хлористого кальция, то на противогололедные мероприятия в Петрозаводске будет уходить более 1 мдрд рублей.

Фото: «Живой Петрозаводск»