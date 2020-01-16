Коляска с ребенком провалилась в яму в Петрозаводске

Неприятный инцидент случился вечером 16 января на пешеходном переходе в районе 2-го Внутриквартального проезда и Березовой аллеи в Петрозаводске. Коляска с ребенком провалилась в яму, скрытую под водой. Информация о произошедшем вместе с видеозаписью появились в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Смотреть видео с 01:20.

«Сегодня около 17.00 при переходе с коляской Березовой аллеи от «Столицы» к детской площадке, моя коляска провалилась в яму на пешеходном переходе. Яму не видно, она под водой. Ребенок чудом не пострадал, но очень испугался!»

- написала женщина.

По словам женщины, она повредила ногу и намерена обратиться в больницу.

Напомним, в мае 2019 года практически аналогичный случай произошел с женщиной в центре Петрозаводска, когда она прогуливалась с коляской. На пешеходном переходе нога женщины по колено ушла в отверстие. Коляска с ребенком едва не перевернулась.

Фото: petrozavodsk.bezformata.com