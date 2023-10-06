Дороги в Соломенном перекроют из-за строительных работ

В Петрозаводске с 26 по 28 октября будет ограничено движение транспорта в Соломенном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В эти дни будут проводиться работы по строительству канализации и водопровода к амбулатории на улице Октября. Из-за работ перекроют проезжую часть по Детской улице в районе пересечения с улицей Октября. Также будет ограничен проезд на пересечении 24-ого Квартального переулка и Детской.

В администрации призывают водителей ориентироваться по установленным дорожным знакам. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas