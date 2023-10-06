06 октября 2023, 12:32
Дороги в Соломенном перекроют из-за строительных работ
Схема движения транспорта изменится в микрорайоне Петрозаводска
В Петрозаводске с 26 по 28 октября будет ограничено движение транспорта в Соломенном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В эти дни будут проводиться работы по строительству канализации и водопровода к амбулатории на улице Октября. Из-за работ перекроют проезжую часть по Детской улице в районе пересечения с улицей Октября. Также будет ограничен проезд на пересечении 24-ого Квартального переулка и Детской.
В администрации призывают водителей ориентироваться по установленным дорожным знакам. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas