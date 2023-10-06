Машиностроение Карелии развивается при поддержке федерального центра

Позитивная динамика отмечена в производстве машин – почти 160 %, транспортных средств и оборудования – в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на заседании регионального совета Карельского Союза машиностроителей России сообщил министр промышленности и торговли Денис Гурков.

В работе совета приняли участие ведущие машиностроители Карелии, представители федеральных ведомств. Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных подчеркнул, что машиностроительная отрасль Карелии успешно развивается благодаря эффективному взаимодействию с федеральным центром, а также действию региональных мер поддержки. Федеральное финансирование по линии Минпромторга на 2021–2023 годы на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности составило более 170 млн руб., более 60 млн руб. будет распределено в 2024 году.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», член Бюро Центрального совета, куратор Карельского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Андрей Никипелов отметил, что основной задачей на сегодняшний день является обеспечение предприятий машиностроения кадрами.

Здесь важно объединить усилия профобразовательных учреждений, ВУЗов и работодателей в подготовке высококвалифицированных востребованных кадров,

– подчеркнул он.

Денис Гурков сообщил, что машиностроители Карелии и в дальнейшем будут получать поддержку.

Законодательство Карелии в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности является одним из самых гибких и привлекательных для инвесторов среди субъектов России. У нас активно работает региональный фонд развития промышленности, который не только оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, но и активно участвует в создании и развитии кластеров и технопарков в регионе,

- сказал Гурков.

В республике работает технопарк «Южная промзона», включенный в реестр Минпромторга России. Ведется строительство промышленных технопарков «Карельские продукты» в Петрозаводске и «Онежский» в Кондопоге. Малые и средние предприятия, такие как «Стройтехника», «РУ-Трак», «Сверус» и другие изготавливают комплектующие для станков и оборудования западных производителей.

Республика обладает высоким научным потенциалом. В Карелии находится опорный ВУЗ России – Петрозаводский государственный университет, который разрабатывает программы автоматизированного управления процессами, они внедряются на карельских производствах.

При поддержке Минпромторга России и правительства Карелии в регионе успешно реализуется ряд проектов в машиностроении. Амкодор-Онего производит лесозаготовительную технику среднего и тяжелого классов.

Карельское инновационное предприятие Инженерный центр ЭФЭР специализируется на разработке и производстве роботизированных установок пожаротушения и ствольной пожарной техники.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» создает центр компетенции литейного производства высокотехнологических отливок деталей и компонентов для машиностроения.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжает проект по глубокой модернизации мощностей, здесь будет создана «цифровая верфь». Завод выполняет крупные заказы на строительство ледоколов и импортозамещенных краболовов.