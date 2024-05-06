Дома, участки и дороги ушли под воду под Петрозаводском

Под Петрозаводском затопило садоводческое товарищество «Ветеран».

В воде оказались дома, участки и дороги в Прионежском районе. О сложной ситуации в соцсети рассказали несколько карельских фотографов.

По словам Алексея Фрилунда, «Ветеран» плывет с конца апреля: «Жители куда только не обращались, но сделать никто ничего не может». По словам мужчины, на 6 мая три улицы и около 30 домовладений под водой, в той или иной степени. Фотограф добавил, что уровень воды в Укшозеро поднялся, а река Усадище, по его мнению, не справляется со сбросом воды в Шую, которая также переполнена. // фото скриншот yandex.ru/maps/