Дома на ул. Боровой позволят расселить ¾ оставшегося аварийного жилья

По программе переселения из аварийного жилья в Петрозаводске на Боровой улице строят два девятиэтажных дома. Рабочие в данный момент заливают фундаменты, нулевой цикл должны завершить в феврале, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Строительную площадку 17 января осмотрел глава республики Артур Парфенчиков. Министр строительства Виктор Россыпнов доложил ему, что оба дома собираются сдать к осени следующего года.

В первой девятиэтажке будет 196 квартир, во второй – 162. Коробки домов должны возвести в августе текущего года.