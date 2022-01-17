Дома на ул. Боровой позволят расселить ¾ оставшегося аварийного жилья
По программе переселения из аварийного жилья в Петрозаводске на Боровой улице строят два девятиэтажных дома. Рабочие в данный момент заливают фундаменты, нулевой цикл должны завершить в феврале, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
Строительную площадку 17 января осмотрел глава республики Артур Парфенчиков. Министр строительства Виктор Россыпнов доложил ему, что оба дома собираются сдать к осени следующего года.
В первой девятиэтажке будет 196 квартир, во второй – 162. Коробки домов должны возвести в августе текущего года.
− Новые дома на улице Боровой позволят расселить 75 процентов оставшихся квартир в аварийных домах, признанных таковыми до 2017 года, - сказал он. - Поэтому уделяем объекту большое внимание, стройка идет активно. // Фото: источник