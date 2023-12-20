Дом в поселке Гирвас тушили два пожарных расчета

Вчера утром в 10 часов 01 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном трехквартирном жилом доме в поселке Гирвас.

Когда поселковые пожарные прибыли, горела одна из квартир. Пламя стало перекидываться на кровлю, сообщил близкий к МЧС источник. На подмогу своим коллегам для борьбы с огнем выехали пожарные из села Спасская Губа.

Общими усилиями в течение получаса распространение огня остановили, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате в крайней квартире огнем были повреждены прихожая и ванная комната на общей площади 20 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: kolyaeg/ pixabay.com