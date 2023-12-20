20 декабря 2023, 07:15
Петрозаводчанин украл брендовый парфюм в аэропорту Пулково
Житель Петрозаводска ожидал вылета и тайно унес дорогую туалетную воду из Duty Free
Сотрудники магазина беспошлинной торговли в аэропорту Пулково заявили в транспортную полицию о пропаже брендовой парфюмерной воды. Упаковка стоила 16 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
Воришка попал в кадр установленной в торговом зале камеры видеонаблюдения. Полицейские выяснили, что это 37-летний житель Петрозаводска.
В ожидании своего рейса он зашел в Duty Free пассажирского терминала. Мужчине приглянулась парфюмерная вода известного бренда, он незаметно взял ее и пошел на вылет в Петрозаводск. Петрозаводчанина нашли и возбудили уголовное дело о краже. // фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО