14 июня 2025, 10:40
Дом на берегу Ладожского озера полыхал ночью
От строения остались лишь части стен и кирпичные дымоходы
фото «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»
Огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом на берегу Ладоги.
Мощный пожар случился накануне ночью, спасателям о пожаре сообщили в 23:12.
Пожар вспыхнул на улице Советских Космонавтов, 2, в Сортавале. В доме провалилась крыша, огонь повредил стены.
С огнем пытались справиться пожарные расчеты. Причину произошедшего еще предстоит установить. © «Петрозаводск говорит»