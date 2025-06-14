14 июня 2025, 10:40
Происшествия

Дом на берегу Ладожского озера полыхал ночью

От строения остались лишь части стен и кирпичные дымоходы
пожар в доме
фото «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала» 

Огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом на берегу Ладоги.

Мощный пожар случился накануне ночью, спасателям о пожаре сообщили в 23:12.

Пожар вспыхнул на улице Советских Космонавтов, 2, в Сортавале. В доме провалилась крыша, огонь повредил стены.

С огнем пытались справиться пожарные расчеты. Причину произошедшего еще предстоит установить. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ладожское озеро
Пожарные
пожар
сортавала
деревянный дом