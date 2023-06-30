Дом карелов-людиков в Петрозаводске отметил свой первый юбилей

Свое пятилетие отметил этнокультурный центр Lyyditalo - Дом карелов-людиков. Он находится в Соломенном, на берегу Логмозера - в месте традиционного проживания людиков на протяжении многих веков.

Карелов-людиков в нашей республике всего около 5 тысяч, но у них есть свой дом. Этнокультурный центр построила его хозяйка и руководитель общественной организации Лидия Коновалова. Уже с порога понимаешь, что попал в настоящий музей. Здесь тебе подробно расскажут не только о его экспонатах, но и обо всех особенностях языка людиков.

Главная цель общественной организации «Людики Карелии» – сохранение и развитие языка, а также своего культурного наследия. К первому юбилею Дома людиков на свет появились новые словари - людиковско-русский и русско-людиковский, созданные ученым-лингвистом Мийкулом Пахомовым, а также словарь-приложение для компьютеров, созданный участниками языковых курсов - Галиной Паршуковой и Ольгой Мякеля.

Настоящий ткацкий станок людиков, кровать людиков, традиционные костюмы и украшения. Кажется, что Лидия Коновалова собрала в своем доме все лучшее из того, что представляет быт и культуру своего народа. И с удовольствием проводит здесь экскурсии для всех желающих.

На втором этаже - музей Жар-птицы. Здесь представлены более 1000 сказочных птиц из различных материалов. Хозяйка рассказывает легенды, сказки о Жар-птице, читает стихи о ней. В Центре проводятся курсы по обучению людиковскому наречию, мастер-классы по карельской культуре и традиционной кухне, творческие лаборатории, встречи, праздники, клубы общения. // Фото: Людмила Коновалова.