«Долго будет Карелия сниться»: селянка обчистила карманы автостопщика

Путешествие автостопом по Карелии запомнится 43-летнему жителю Подмосковья надолго: в поездке мужчина лишился кошелька. Путешественник расстался со своими сбережениями после знакомства с жителями Прионежского района республики. О произошедшем рассказали в карельском МВД.

Местные пригласили приезжего составить компанию в распитии спиртных напитков. Когда мужчина пришел в себя, рядом не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька. Ущерб был оценен в 10 400 рублей.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в краже. 47-летняя местная жительница признала вину, в своем объяснении она указала, что деньги потратила на спиртное. Часть похищенных вещей изъята и возвращена владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.