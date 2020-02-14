14 февраля 2020, 11:09
Афериста из Ярославля, обманувшего жителей Карелии, будут судить
40-летний мошенник «надувал» россиян по всей стране на продаже несуществующих автозапчастей, его жертвами стали более 30 человек
Ярославский аферист предстанет перед судом за обман 32 россиян. Среди жертв обманщика оказались жители из Краснодарского края, Карелии, Москвы и других городов.
Жертвы заказывали в Интернете автозапчасти у 40-летнего ярославца. Товар продавец обещал отправлять после получения всей стоимости покупки. Когда мужчина получал деньги, то переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила порядка 230 тысяч, сообщает «Комсомольская правда».
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Объем дела составил 24 тома. Мужчина признал вину, но деньги к тому моменту успел потратить.