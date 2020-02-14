Афериста из Ярославля, обманувшего жителей Карелии, будут судить

Ярославский аферист предстанет перед судом за обман 32 россиян. Среди жертв обманщика оказались жители из Краснодарского края, Карелии, Москвы и других городов.

Жертвы заказывали в Интернете автозапчасти у 40-летнего ярославца. Товар продавец обещал отправлять после получения всей стоимости покупки. Когда мужчина получал деньги, то переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила порядка 230 тысяч, сообщает «Комсомольская правда».

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Объем дела составил 24 тома. Мужчина признал вину, но деньги к тому моменту успел потратить.