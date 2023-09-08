Долги по кредиту умершего заемщика в Беломорске взыскали с наследника

Житель Беломорского района в 2017 году взял кредит, а в 2019-м умер. Долги он не выплатил, поэтому кредитная организация подала иск к его наследнику, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Согласно законодательству, смерть должника не прекращает исполнение имущественных обязательств. Долг нужно заплатить из причитающегося наследства. Поскольку его стоимость больше стоимости кредита, суд взыскал заем с наследника.

Он должен выплатить 10 500 рублей по кредитному договору покойного и 420 рублей госпошлины. // фото: freepik.com