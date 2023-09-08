Жители Соломенного вновь смогут попариться в бане

Муниципальная баня в отдаленном районе Петрозаводска возобновит работу после ремонта. Об этом сообщили под конец рабочего дня в администрации столицы Карелии.

Баня на Соломенской улице, 1, не работала по техническим причинам с конца апреля. Проблему с сетями, судя по всему, удалось решить. Аварийные участки водопровода и канализации заменили, оборудовали канализационные колодцы. Городские чиновники уточнили, что длина замененных участков сетей составила около 30 метров.

Баня в Соломенном будет работать по субботам – с утра для женщин, вечером – для мужчин. Изменились ли цены после ремонта – не известно. // фото «Петрозаводск говорит»