"Иди в баню!" в Соломенном звучит как издевка

Текст, фото: Елена Малишевская

В конце апреля муниципальную баню на улице Соломенская, 1 закрыли по техническим причинам. Повесили соответствующее объявление, не объясняя деталей и не указывая сроков возобновления работы. В микрорайоне Соломенное ходят слухи, что баню готовят к продаже: отдаст ее мэрия в частные руки, и будут там заоблачные цены, как на Красной. Мы попытались выяснить, что происходит на самом деле, и сколько еще жителям Соломенного ходить немытыми.

Николай Васильевич Колыванов живет в Соломенном 52 года, приехал из Воронежской области служить в погранчасти, да так и остался. Он помнит время, когда соломенская баня была большой и добротной: с двумя отделениями – мужским и женским, с двумя парилками, и работала не только по субботам, как последние годы. Еще в прошлом веке баню уменьшили в два раза, сейчас там одно отделение на 16 посадочных мест.

Сам Николай Васильевич, хоть и живет в благоустроенной квартире, большой поклонник бани. А вот для его жены, инвалида второй группы, баня – жизненная необходимость, с металлическими коленными суставами пользоваться ванной затруднительно. И таких пенсионеров и инвалидов в Соломенном множество. А сколько в микрорайоне жильцов домов с печным отоплением? В общем, баня нужна, что тут рассуждать.

Проблемы начались еще в январе. Как рассказывает Николай Колыванов, вода с пола плохо уходила, кассирша предупреждала посетителей: «Товарищи, нужны резиновые сапоги, чтобы пройти в отделение, воды по колено». Как-то трубы прочищали вручную, но потом, видимо, и этот способ перестал действовать, в апреле баню закрыли.

Месяц назад за баней вырыли большую яму. Вырыли и бросили. Дожди наполняют котлован водой, можно уточек запускать.

Стоя у края этой «купели», мы с Николаем Васильевичем позвонили руководству бани. Директор МУП банно-прачечных услуг Виктория Степанова объяснила, что она в отпуске, скоро выйдет и узнает, на каком этапе там дела с ремонтом канализационной системы. Что тут узнавать, это и так видно – на этапе вырытой и брошенной ямы.

«Должны были письмо написать в городскую администрацию и в «Водоканал», я в среду выйду из отпуска и узнаю. Ну, до конца лета уж точно должны отремонтировать»,

– пообещала Виктория Викторовна.

Николай Васильевич Колыванов этим обещаниям не очень верит. Он и сам несколько раз звонил Степановой, в личном разговоре она жаловалась, что денег ни на что нет, дескать, билеты в баню продают по минимальным ценам, вот и приходится влачить жалкое существование. Действительно, в отличие от бани на Красной, которая была муниципальной, а потом оказалась собственностью бизнесмена, здесь держат приемлемые цены: взрослые могут помыться за 180 рублей, пенсионеры старше 60 лет за 140 рублей, дети от 7 до 12 лет за 90 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

На наш запрос в городскую администрацию нам ответили, что произошла авария в системе канализации бани. Однако история сложнее, чем представлялось вначале, и, возможно, ремонт затянется.

"Требуется перекладка 27 метров канализационных труб. Согласовали земработы, в ближайшее время приступят",

– рассказали в мэрии Петрозаводска.

Я не знаю, что внутри соломенской бани, я не была, но снаружи, честно говоря, она выглядит убого. Покосившиеся фасады, облупленная штукатурка, больше напоминает «заброшку». Хотя, по сути, это так и есть. По крайней мере, последние три месяца.

Каковы, вообще, перспективы у этого храма чистоты? Ведь еще в 2019 году мэрия хотела закрыть две последние муниципальные бани – в Соломенном и в районе Сулажгорского кирпичного завода. Тогда на функционирование обеих бань необходимо было тратить порядка 2 миллионов рублей в год, а от продажи билетов получали всего 800 тысяч. Остальные 1,2 млн рублей приходилось доплачивать городскому бюджету. Чиновники утверждали, что посещаемость бань ежегодно падает, и Петрозаводску крайне невыгодно их содержать.

Получается, что у городских бань только два варианта жизни: или в качестве муниципальной, но тогда она будет выглядеть плохо, работать с перебоями, трубы будут засоряться, ремонтировать будут месяцами, но с привлекательными ценами на билеты. Или в качестве частной, тогда быстро сделают ремонт, покрасят стены, выровняют полы, все трубы починят, будет работать хоть ежедневно, но с ценами, по которым соломенские пенсионеры уже туда пойти не смогут. Как у Карцева про раков: вчера маленькие, но по три рубля, сегодня большие, но по пять.

Мы будем следить за историей ремонта бани в Соломенном и обязательно расскажем нашим читателям, сколько месяцев понадобится на то, чтобы заменить 27 метров канализационных труб.