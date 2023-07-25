В заброшенной деревне Карелии активисты установили поклонный крест

В заброшенной деревне Паннисельга Пряжинского района активисты установили поклонный крест и расчистили старое кладбище.

По воспоминаниям старожилов, в карельской деревушке до семидесятых годов протекала обычная жизнь. Работали магазин, школа. Население составляло около пятидесяти человек. С закрытием школы народ начал покидать обжитые места в поисках лучшей доли. Деревня постепенно опустела.

В 1987 году в маленькой деревушке случился пожар, который оставил «в живых» всего пять домов. Таким образом, судьба деревеньки Паннисельга оказалась решена навсегда. Она оживала только в дачный сезон. Да и то добраться до глубинки - подвигу подобно. На грунтовой дороге с ямами разливаются огромные лужи.

Сейчас в Паннисельге проживают всего два человека. Но те, кто когда-то жил или вырос в деревеньке, все же сохранили добрую традицию: каждое лето навестить родной край. А в этом году приятную встречу люди решили совместить с добрым делом: расчистить старое кладбище от поваленных деревьев и мусора.

Отец Георгий благословил людей на такое богоугодное дело. Кроме того, батюшка освятил крест. Его сообща установили на месте бывшей часовни.

Вызывает уважение то обстоятельство, что деревянный символ Русской Православной церкви местные жители сделали своими руками.

Благодаря активистам была проделана огромная работа.

«Пришлось немало потрудиться: четыре бензопилы работали почти безостановочно. Устали, конечно, но все же все остались очень довольны. А потом за чаем были разговоры, воспоминания»,

- рассказывают участники трудового дня.

Понемногу, но теплится жизнь в маленькой деревне Паннисельга. Она не забыта, и память о ней жива. // Фото: Игорь Павлов