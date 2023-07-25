Парфенчиков поддержал планы развития камнедобывающего предприятия

В ходе рабочей поездки в Пудожский район Глава Карелии Артур Парфенчиков познакомился с работой камнеобрабатывающего предприятия ООО «Феникс». В прошлом году объем добычи блочного камня на горе Токимовка составил 19 тыс. м3 – это 101% к уровню 2021 года.

В следующем году предприятие планирует расширение – открытие в Шальском камнеобрабатывающего завода. Он будет производить бордюры, пандусы, тротуарные плиты. Об этом рассказал генеральный директор Алексей Бизяев.

- Наша главная задача – переработка камня, производство готового строительного материала в Пудожском районе. Открытие завода в Шальском – это возможность сохранения и развития поселка, возможность поддержки его экономики и социальной сферы. Отказываться от такой перспективы нельзя,

– отметил Артур Парфенчиков.

Один из значимых результатов реализации проекта – новые рабочие места. Их планируется создать 60. Также с 16 до 25 увеличится число работников на самом карьере.

Для осуществления планов предприятия республиканские власти окажут ему поддержку, в частности, помогут в подводе электричества. // Фото: gov.karelia.ru