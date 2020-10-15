Документооборот в Карелии станет полностью электронным

Муниципальные органы Карелии полностью перейдут на электронный документооборот до конца 2021 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика" в Карелии Натальи Никольской.

"Мы планируем, что до конца следующего года все муниципалитеты подключим к своей системе, а все муниципалитеты подключатся к нам",

- сказала собеседница агентства.

Система безбумажного документооборота действует с 2019 года во всех органах республиканской власти: все документы, за небольшими исключениями, которые предписаны законодательством, визируют с помощью электронных подписей. Сейчас ведется работа по подключению к этой системе подведомственных учреждений, а также органов муниципальной власти. В пилотном режиме электронный документооборот работает в администрации Петрозаводска, до конца этого месяца заработает и в администрации города Кемь.

Всего до конца 2020 года эта практика станет обязательной для 20% муниципалитетов и 50% подведомственных республиканских организаций, выразивших такую заинтересованность.

"Сложности с технологическим подключением нет, есть сложности с реализацией бюджетной политики, взаимоувязкой и регулированием между разными уровнями бюджетов - федеральным, региональным и местным",

- добавила руководитель региональных проектов национального проекта "Цифровая экономика" в Карелии.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году, согласно поручению президента, был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". Сейчас общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.

Фото с сайта 34regiongaz.ru

