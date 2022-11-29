Доходы и расходы жителей Карелии растут

Карелиястат опубликовал информацию о денежных доходах и расходах жителей республики в январе-сентябре 2022 года. Данные приведены на официальном сайте ведомства.

Так, доход на душу населения в Карелии составил 36 539 рублей. За год этот показатель увеличился на 11,5%. По уровню доходов республика занимает шестое место на Северо-Западе.

Потребительские расходы на душу населения составили 31 845 рублей. Этот показатель вырос на 11%. Жители Карелии тратят на оплату товаров и услуг 87,2% своих доходов.

Отмечается также, что прирост сбережений населения составил 300 миллионов рублей. // Фото: unsplash.com