На некоторых улицах Петрозаводска в среду отключат электричество

В среду, 30 ноября, в столице Карелии пройдут работы на объектах энергетики в микрорайоне Соломенное. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Из-за замены оборудования на воздушной линии электропередачи с 9 до 16 часов ожидаются отключения электричества в домах на улицах Логмозерская, Федоровская и Симеоновская, а также в переулке Короткий.

Энергетики принесли горожанам извинения за временные неудобства. // Фото: unsplash.com