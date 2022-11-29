29 ноября 2022, 12:34
Общество

Для жителей двух поселков обновили почтовые отделения

Модернизация помещений завершена в Лавде и Летнереченском

В поселках Ладва Прионежского района и Летнереченском Беломорского района завершилась модернизация почтовых отделений, сообщили в пресс-службе министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Жители этих населенных пунктов теперь обеспечены полным пакетом услуг Почты России, в том числе и услугой «Фарма», обеспечивающей доставку лекарств.

Напомним, с осени прошлого года организация проводит масштабные работы по модернизации и приведению в нормативное состояние отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности. // Фото: vk.com/mintranskarelia.

Обсудить
Метки: 
Новости
Карелия
модернизация почтовых отделений
сельская местность
почта россии
полный пакет услуг