Добровольцы СВО получат удостоверения ветеранов боевых действий

Правила выдачи удостоверений добровольцам СВО утвердило правительство РФ. Они получат официальный статус ветерана боевых действий, соответствующее постановление 7 марта опубликовали на сайте кабмина.

- Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции,

- сказано в публикации.

Удостоверения станут выдавать военкоматы, где добровольцы стоят на воинском учете. Документы будут подтверждать статус ветерана боевых действий и давать права на льготы. // фото: unsplash.com