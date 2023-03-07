07 марта 2023, 19:06
Добровольцы СВО получат удостоверения ветеранов боевых действий
Подтверждающие особый статус документы будут выдавать участникам спецоперации
Правила выдачи удостоверений добровольцам СВО утвердило правительство РФ. Они получат официальный статус ветерана боевых действий, соответствующее постановление 7 марта опубликовали на сайте кабмина.
- Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции,
- сказано в публикации.
Удостоверения станут выдавать военкоматы, где добровольцы стоят на воинском учете. Документы будут подтверждать статус ветерана боевых действий и давать права на льготы. // фото: unsplash.com