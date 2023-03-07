Депутат заксобрания отравился мухоморами и попал в реанимацию

Необычный инцидент с участием депутата заксобрания Красноярского края произошел ночью 7 марта в Москве. По данным РЕН ТВ, Денис Терехов госпитализирован в реанимацию с отравлением мухоморами.

Источник телеканала сообщил, что 44-летнего парламентария примерно в час ночи увезли в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Депутат находился в многоэтажке на Кутузовском проспекте.

Как рассказали в больнице РИА Новости, состояние Терехова остается тяжелым. Сейчас полиция выясняет, откуда он взял мухоморы в марте. // фото: «Да! Терехов» / Telegram