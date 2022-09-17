До плюс 15 градусов тепла прогнозируют в воскресенье в Карелии

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+9, днем +12,+14, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10, днем +10,+15.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +5, днем +12;

В Кондопоге, Сортавале ночью +6, днем +14;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви ночью +6, днем +13;

В Олонце ночью +5, днем +15;

В Пудоже ночью +5, днем +14. (фото unsplash.com, Anant Jain)