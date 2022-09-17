Сегодня в Карелии обещают до плюс 14 градусов

В Петрозаводске облачно, небольшой дождь. По информации регионального гидрометцентра, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11,+13.

В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный дождь, по северным и восточным районам дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9,+14.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале днем +11;

В Кондопоге, Пудоже, Олонце днем +14;

В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале днем +13;

В Суоярви днем +12.

Подробнее о погоде в сентябре у наших коллег с «Ники Плюс». (фото «Петрозаводск говорит»)(фото «Петрозаводск говорит»)