17 сентября 2022, 09:00
Сегодня в Карелии обещают до плюс 14 градусов
Синоптики прогнозируют дождь в субботу
В Петрозаводске облачно, небольшой дождь. По информации регионального гидрометцентра, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11,+13.
В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный дождь, по северным и восточным районам дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9,+14.
По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале днем +11;
В Кондопоге, Пудоже, Олонце днем +14;
В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале днем +13;
В Суоярви днем +12.
Подробнее о погоде в сентябре у наших коллег с «Ники Плюс». (фото «Петрозаводск говорит»)(фото «Петрозаводск говорит»)