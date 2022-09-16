Тепло, но дождливо будет в Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске будет облачно. Ночью без существенных осадков, а вот днем прогнозируется небольшой дождь. По информации регионального гидрометцентра, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8, днем +11,+13. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, по северным и восточным районам дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10, днем +9,+14.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +7, днем +11;

В Кондопоге, Пудоже ночью +8, днем +14;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +7, днем +13;

В Олонце ночью +7, днем +14;

В Сортавале ночью +8, днем +13;

В Суоярви ночью +7, днем +12.

Ранее ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала нашим коллегам с «Ники Плюс» о погоде в сентябре. (фото unsplash.com, freddie marriage)