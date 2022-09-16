Сегодня в Карелии дожди и холодно

Погода в Карелии сегодня будет облачной и дождливой. Местами дождь прольется сильный, рассказали в Гидрометцентре РК.

Ветер южный и юго-восточный 7-12 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с местами. Температура воздуха ночью ожидается +5, +10 градусов, днем будет +10, +15 градусов.

Жителей Петрозаводска тоже ожидают облачность и дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем будет всего +11, +13 градусов. // Фото: pxhere.com