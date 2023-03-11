До минус 7 градусов обещают сегодня жителям Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем по южным районам небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Пудоже днем -3;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем -5;

В Сортавале, Суоярви, Сегеже днем -4.