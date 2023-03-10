10 марта 2023, 20:50
На днях в Петрозаводске существенно потеплеет
Волна тепла придет в карельскую столицу вместе с дождями
Довольно существенное потепление ожидается в ближайшие дни в республике. Об этом рассказали 10 марта в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
- Нежданно-негаданно в перспективах появилась довольно существенная волна тепла в Петрозаводске,
- сказано в сообщении.
Столбики термометров 15 марта могут показать +3...+5 градусов, при этом ожидается дождь. // фото: bantersnaps/freepik.com