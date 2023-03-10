На днях в Петрозаводске существенно потеплеет

Довольно существенное потепление ожидается в ближайшие дни в республике. Об этом рассказали 10 марта в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Нежданно-негаданно в перспективах появилась довольно существенная волна тепла в Петрозаводске,

- сказано в сообщении.

Столбики термометров 15 марта могут показать +3...+5 градусов, при этом ожидается дождь. // фото: bantersnaps/freepik.com