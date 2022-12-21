До конца года минтранс введет в эксплуатацию 8 переправ через реки

В Карелии 64 переправы через водоемы находятся в аварийном состоянии. Для приведения их в нормативное состояние правительством республики предусмотрены значительные средства Дорожного фонда, сообщили в пресс-службе минтранса региона.

Так, на автодороге «Петрозаводск-Суоярви» уже завершена реконструкция мостов через реки Сяпся и Кутижма. А на мостах через реки Шуя и Чална она только началась. По информции дорожников, продолжается ремонт переправ на 10 и 22 километрах автодороги «Кола»-Надвоицы-Сегежа. В начале 2023 года начнется капитальный ремонт сооружения через реку Неглинка по улице Антикайнена в Петрозаводске.

По данным ведомства, до конца года в эксплуатацию планируют ввести 6 мостов на региональных дорогах и 2 переправы на дорогах местного значения. // Фото: vk.com/mintranskarelia.