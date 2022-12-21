В мэрии рассказали об уборке лестниц и мостиков в Петрозаводске

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают содержать пешеходную инфраструктуру Петрозаводска. В разных районах города работают техника и мобильные бригады, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Особое внимание в эти дни уделяется уборке снега и наледи на лестницах и пешеходных мостиках Петрозаводска. Ступени посыпаются противоскользящими материалами, подчеркивают в администрации. Также снег убирают на детских площадках, в парках и скверах карельской столицы.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на плохую уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии города