21 декабря 2022, 14:40
В мэрии рассказали об уборке лестниц и мостиков в Петрозаводске
Содержанием пешеходной инфраструктуры столицы Карелии занимается Городской комбинат благоустройства
Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают содержать пешеходную инфраструктуру Петрозаводска. В разных районах города работают техника и мобильные бригады, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Особое внимание в эти дни уделяется уборке снега и наледи на лестницах и пешеходных мостиках Петрозаводска. Ступени посыпаются противоскользящими материалами, подчеркивают в администрации. Также снег убирают на детских площадках, в парках и скверах карельской столицы.
Горожанам напомнили, что пожаловаться на плохую уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии города