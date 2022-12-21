Проект ТОСа из Карелии победил на всероссийском конкурсе

ТОС «Гимолы» из Муезерского района Карелии победил в номинации «Межпоколенческие связи» в рамках всероссийского конкурса. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что на федеральном уровне ответили четыре ТОСа из региона.

Завоевавшие первое место жители поселка привели в порядок братскую могилу, где захоронили погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.

Призерами в различных номинациях стали также еще три ТОСа. Два - из Олонецкого района.

Жители Коткозера провели ремонт в помещениях, где организуют досуг для детей из малообеспеченных семей. За это ТОС «Доброта» присудили 3 место.

В деревне Юргелица защитили от затопления придомовые территории, восстановив дренажную систему. ТОС «Urgilan hieru - деревня Юргелица» занял 4 место.

Петрозаводский ТОС «А4» продолжает благоустраивать двор и дом № 4 на улице Антонова. Жители получили 5 место. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте