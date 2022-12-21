Поликлинику в Олонце ремонтируют впервые со времени постройки

Продолжается капитальный ремонт поликлиники Олонецкой ЦРБ. Привели в порядок первый этаж, идут работы на втором и уже завершаются, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Он напомнил, что здание не ремонтировали капитально с того времени, как построили. Лишь в 2013 году делали небольшой косметический ремонт.

Купили новую стоматологическую установку, заменили двери, окна и полы, частично – коммуникации, в том числе и освещение, покрасили стены.

В следующем году ремонт поликлиники планируют полностью завершить и отремонтировать третий этаж.

Работы проводят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. По ней ранее сделали ремонт в палате ИТАР стационара и операционном блоке. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте