Автохлам с улиц Петрозаводска начнут убирать

Брошенные автомобили в Петрозаводске начали выявлять и постепенно убирать с улиц. Этим занимается созданная при администрации города комиссия, сообщили в пресс-службе Петросовета.

В состав комиссии входят депутаты, члены комитетов экономического развития и ЖКХ, сотрудники МВД. Первое заседание уже прошло, брошенными на нем признали семь машин.

Собственникам отравили уведомления о необходимости утилизации или вывоза автомобилей. Их нужно убрать в такое место, где хранение не запрещено. Напомним, в этом году вступил в силу запрет хранения брошенных автомобилей на улицах Петрозаводска.

Машины владельцы должны убрать в течение месяца. Иначе суд признает их собственностью города, потом автомобили утилизируют. // фото: freepik.com