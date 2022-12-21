Масштабная реконструкция ждет станцию «Кемь»

Станцию «Кемь» запланировали реконструировать, проект готов и одобрен Главгосэкспертизой России. Обновление пройдет в рамках программы по развитию железнодорожной линии Мурманск — Петрозаводск, сообщили в пресс-службе ГК 1520.

Проект реконструкции станции разработала компания «Ленгипротранс». Цель всей программы - увеличить грузопоток к строящимся и действующим портам северной части Кольского полуострова.

Инфраструктуру станции будут развивать в два этапа. Сначала построят приемо-отправочный парк на перегоне Кемь — Ламбино. Для этого уложат порядка 9 километров новых путей.

На втором этапе переустроят центральную горловину существующего парка станции: удлинят три пути, построят тупиковый для приема и отправления пригородных поездов, реконструируют низкую пассажирскую платформу.

На станции построят также три пункта обогрева для персонала, уложат водопропускные трубы, обустроят автомобильные дороги к объектам, служебные проходы и пешеходные мостики, благоустроят территорию и установят шумозащитные экраны. // фото: пресс-служба ГК 1520