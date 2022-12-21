Схема движения транспорта изменится на Древлянке в январе

На Древлянке в Петрозаводске с января изменится схема дорожного движения. Изменения вступят в силу с 9 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Около школы №43 будет запрещена остановка транспорта. Нововведения призваны повысить безопасность учеников на пути к учебному заведению и домой.

Водителей карельской столицы просят руководствоваться дорожными знаками и быть внимательными. // Фото: unsplash.com