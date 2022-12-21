Назначен карельский транспортный прокурор

Генпрокурор РФ назначил на должность карельского транспортного прокурора Александра Мирошниченко. Ранее он работал Великолукским транспортным прокурором. О назначении сообщает пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

На днях его представил коллективу заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Масонов, который находился с визитом в Петрозаводске.

Масонов пожелал Мирошниченко «успехов, эффективной надзорной деятельности и личного участия в проблемах каждого, кто обратится за помощью».

Работникам транспортной прокуратуры указали на необходимость усиления надзора в сфере безопасности движения воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров, инвалидов, трудовых и иных социальных прав работников поднадзорных предприятий.

За 11 месяцев 2022 года ведомство выявило более 380 нарушений в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, внесло свыше 160 представлений. По результатам их рассмотрения 64 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, к административной - 20. В суды направлено 37 исков, было опротестовано 19 незаконных правовых актов. Нарушения устранены. // фото северо-западной транспортной прокуратуры