Максим Мазуровский навестил раненых в военном госпитале Москвы

Общественный деятель Карелии, продюсер фестиваля «Воздух» Максим Мазуровский на днях навестил раненых в военном госпитале им. Бурденко в Москве. Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления, возврата в мирную жизнь. Мазуровский исполнил песни под гитару и поздравил с наступающим Новым годом.

«Удавалось вызвать улыбки и даже аплодисменты. В один момент стало стыдно, что я живу спокойно, а они пережили месиво», - признался Мазуровский.

В одной из палат лежали шестеро бойцов, все из разных регионов. Мазуровский подарил им пригласительные билеты на фестиваль «Воздух Карелии».

А на днях Мазуровский анонсировал акцию #музыкадлягероев и призвал творцов и музыкантов поддержать дух раненых бойцов.

«Как бы кто не относился к происходящему, но это наши парни. Некоторые летом давали концерты во дворе между корпусами. Вижу много неравнодушных и понимающих», - написал он на своей странице. Мазуровский признался, что ему хочется верить в чудо, хочется верить, чтобы ребята вернулись домой живыми и здоровыми. // фото со страницы Максима Мазуровского «ВКонтакте»