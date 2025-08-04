До 28 градусов тепла обещают завтра жителям Карелии

Теплую погоду обещают в гидрометцентре жителям Карелии во вторник.

В Петрозаводске 5 августа установится переменная облачность. Преимущественно без дождя. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +24, +26. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +17, днем +23, +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Пудоже ночью +14, днем +27;

В Кондопоге ночью +17, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +28;

В Сегеже ночью +15, днем +27;

В Сортавале ночью +16, днем +27;

В Суоярви ночью +15, днем +26. © «Петрозаводск говорит»