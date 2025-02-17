До 25 градусов мороза ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 18 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16, -18°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части небольшой, утром и днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18°С, местами до -25°С, днем -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -14, днем -6-9, пасмурно, снег.

В Сегеже ночью -18, днем -9-13, пасмурно, снег.

В Сортавале ночью -12, днем -5-9, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»