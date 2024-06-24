До +23 градусов и небольшой дождь обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный слабый, температура воздуха +20, +22, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха +18, +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +20;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже, Суоярви днем +21;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +22. // фото «Петрозаводск говорит»